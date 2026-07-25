World Matchplay: Littler im Finale von Price gefordert

Darts-Weltmeister Luke Littler ist beim World Matchplay in Blackpool der erfolgreichen Titelverteidigung ganz nah.

Im Halbfinale besiegte der 19-Jährige den Niederländer Dirk van Duijvenbode mit 17:5. Sein Herausforderer im Finale ist der Waliser Gerwyn Price, der sich zuvor gegen Gian van Veen aus den Niederlanden mit 17:10 durchgesetzt hatte.

Die letzten neun Duelle gegen den früheren PDC-Weltmeister hat Littler gewonnen, eine Niederlage gab es zuletzt im Januar beim Bahrain Masters. Mit dem erneuten Sieg beim zweitwichtigsten Dartturnier würde der Youngster ein Preisgeld von einer Million Pfund einfahren.

Littler hat die letzten sieben Major-Turniere der PDC gewonnen und ist auf dem besten Weg, als erster Spieler überhaupt alle großen Titel in einem Kalenderjahr zu holen. Mit einem Sieg beim World Matchplay würden ihm nur noch der World Grand Prix, die Europameisterschaft in Dortmund, der Grand Slam of Darts und die Players Championship Finals fehlen.

Für die beiden deutschen Teilnehmer war das Turnier nach der ersten Runde beendet: Niko Springer unterlag Littler mit 6:10, Martin Schindler schied gegen Price mit 9:11 aus.