WSG-Coach Silberberger: „In der ersten Halbzeit war es der beste Auftritt seit langem“

Silberberger weiter: „Hartberg musste irgendwann All-In gehen, aber wir haben es drüberverteidigt“

Ferdinand Oswald: „Hartberg hätte sich nicht beschweren können, wenn sie 0:2 oder 0:3 verloren hätten“

Hartberg-Trainer Klaus Schmidt: „Mit dem schnellen Tor sind wir nicht mehr wirklich ins Spiel gekommen“

Schmidt weiter: „Müssen vielleicht auch einmal das Tor mit aller Gewalt oder mit Glück machen“

Klaus Schmidt (Trainer TSV Egger Glas Hartberg):

…nach dem Spiel: „Das schnelle Tor hat uns nicht so in die Karten gespielt. Es ist eine gewisse Unsicherheit in der Mannschaft – sieht man – und dadurch sind wir nicht mehr wirklich ins Spiel gekommen. Zum Schluss, diese beherzte Offensive, können wir momentan auch nicht in Tore ummünzen. Da fehlt uns vielleicht auch das Quäntchen Glück, damit wir den Bock umstoßen. Ist uns heute leider nicht gelungen.“

…auf die Frage, was man jetzt tun kann: „Wir müssen daran glauben und vielleicht auch einmal das Tor mit aller Gewalt oder mit Glück machen und dann wird es wieder gehen.“

…vor dem Spiel: „Ich hoffe, dass der Knoten heute platzt.“

…zur Aufstellung und dem Ausfall von Mario Sonnleitner: „Der Lautsprecher fehlt. Der redet Tag und Nacht, was auch heute passen würde, aber jetzt müssen andere in die Bresche springen. Sein Tod, mein Brot – so ist Fußball.“

Thomas Silberberger (Trainer WSG Swarovski Tirol):

…nach dem Spiel: „Natürlich tun uns die drei Punkte gut. Vor allem in der ersten Halbzeit war es der beste Auftritt seit langem. Da haben wir extrem guten, lässigen Fußball gespielt und waren nur 0:1 vorne. Da haben wir es verabsäumt, die Führung auszubauen und so ist es am Ende noch eng geworden, weil Hartberg ja irgendwann All-In gehen muss. Aber wir haben es drüberverteidigt.“

…weiter zum Spiel: „Das Einzige, was ich heute vorwerfen muss, ist die Chancenverwertung Ansonsten war es ein top Auswärtsauftritt.“

…vor dem Spiel: „Wir haben in der Länderspielpause extrem intensiv gearbeitet. Es ist jetzt Abstiegskampf pur. Trotzdem denke ich, dass es ein extrem lässiges Spiel wird.“

Ferdinand Oswald (WSG Swarovski Tirol):

…nach dem Spiel: „Hartberg hätte sich nicht beschweren können, wenn sie 0:2 oder 0:3 verloren hätten.“

…weiter zum Spiel: „Wir haben eine sehr gute Auswärtspartie gespielt.“

Thomas Sabitzer (WSG Swarovski Tirol):

…nach dem Spiel: „Wir haben gewusst, wenn wir sie hoch anlaufen, dann haben sie Probleme. Hat in der ersten Halbzeit sehr gut funktioniert, wir sind zu sehr vielen Umschaltsituationen gekommen. Mit ein bisschen Glück steht es schon in der Halbzeit 0:2 oder 0:3 und dann ist die Partie durch.“

Fabian Koch (WSG Swarovski Tirol):

…nach dem Spiel: „Ein sehr wichtiger Sieg. Wir haben alles dafür gegeben und ich denke man hat gesehen, wie wir uns gefreut haben. Gott sei Dank ist uns der heute gelungen.“

Martin Stranzl (Sky Experte):

…zum TSV Hartberg: „Ihnen fehlt die Kreativität im Mittelfeld. Den Abgang von Horvath haben sie noch nicht kompensieren können. Die Mannschaft will, aber findet noch nicht die richtige Lösung.“

Beitragsbild: GEPA.