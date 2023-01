WSG-Remis im Testspiel gegen Slovan Liberec

Der aktuell Neuntplatzierte der Fortuna Liga (1.Tschechische Liga) ging mit dem ersten Schuss durch den Ex-Bremen-Spieler Theodor Gebre Selassie (26.) in Führung. Nach 60 Minuten tauschte WSG-Trainer Thomas Silberberger die gesamte Startelf aus. Dem eingewechselten Justin Forst gelang in der 68. Minute der Ausgleichstreffer. Zum Ende der Partie kamen die Wattener zu einigen Torchancen, ein Treffer sollte jedoch nicht mehr fallen.

Thomas Silberberger nach der Partie:„In der ersten Halbzeit hat vieles noch nicht so gepasst, wie ich mir das vorstelle. Da ist die Leistung enttäuschend gewesen, weil einfach auch viele Mechanismen in der zweimonatigen Winterpause verloren gegangen sind. Aber in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft dann Vollgas gegeben, auch das 1:1 gemacht und ist dem Siegtreffer permanent näher gewesen als Slovan Liberec. Aufgrund der zweiten Halbzeit bin ich mit dem ersten Auftritt zufrieden.“

Aufstellung WSG Tirol:

Benjamin Ozegovic (60. Ferdinand Oswald); Zan Rogelj (60. David Jaunegg), Felix Bacher (60. Raffael Behounek), Osarenren Okungbowa (60. Dominik Stumberger), Alexander Ranacher (60. Kofi Schulz); Julius Ertlthaler (60. Thomas Sabitzer), Johannes Naschberger (60. Kilian Bauernfeind), Sandi Ogrinec (60. Cem Üstündag), Lukas Sulzbacher (60. Denis Tomic); Nik Prelec (60. Justin Forst), Tim Prica (60. Lautaro Rinaldi).

(Red./WSG Tirol)/Bild: Hagleitner/WSG Tirol