WSG-Spiel als Standortbestimmung für WAC

Neben der Wiener Austria ist der WAC derzeit in der Fußball-Bundesliga die Mannschaft der Stunde. In diesem Jahr wurden Rapid und Sturm Graz besiegt und außerdem der Einzug ins Cup-Semifinale fixiert, derzeit steht man bei sechs Pflichtspielsiegen in Folge und auf Tabellenrang drei. Nun geht es am Samstag auswärts gegen Nachzügler WSG Tirol (ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) – eine Partie, die für WAC-Coach Dietmar Kühbauer als aufschlussreiche Standortbestimmung dient.

„Es geht um drei Punkte, aber man wird auch sehen, ob wir als Mannschaft gewachsen sind“, meinte der Burgenländer. „Wir dürfen uns nicht ausruhen und brauchen wieder eine gute Leistung.“ Die Gefahr, dass seine Spieler abheben könnten, sieht Kühbauer nicht. „Sie wissen genau, dass sie in jedem Match alles geben müssen.“ Vor den mit Unentschieden gegen Hartberg und Salzburg gestarteten Wattenern zeigte der Coach Respekt. „Sie sind bisher im Frühjahr auch gut aufgetreten und werden alles daran setzen, uns zu schlagen.“

Semlic: WAC-Erfolgslauf „kommt nicht von ungefähr“

WSG-Trainer Philipp Semlic gab das Lob umgehend zurück. Die jüngsten WAC-Erfolge „kommen nicht von ungefähr. Es ist eine Mannschaft, die gespickt ist mit sehr, sehr guten Einzelspielern, aber eine klare Struktur in sich hat. Und das gepaart miteinander ist so, dass du zu den besten Teams in dieser Liga gehörst.“

Der WAC „generiert sehr viel Torgefährlichkeit aus einer defensiven Kompaktheit“, urteilte Semlic. Dennoch gab man sich beim Tabellenneunten zuversichtlich. „Wir haben eine Mannschaft, die sehr viel Charakter hat. Der Trainingsspirit ist sehr, sehr hoch und die Trainingsqualität steigt wöchentlich. Wir wissen aber natürlich, dass eine nächste Mammutaufgabe vor uns steht.

Text:APA

Beitragsbild: GEPA