WSG-Spieler Oswald und Blume erfolgreich operiert

Während der derzeit stattfindenden WM-Pause in der ADMIRAL Bundesliga unterzogen sich mit Ferdinand Oswald und Bror Blume zwei WSG-Akteure einer verletzungsbedingten Operation. Tim Prica kehrte indes mit einer Schulterverletzung aus dem schwedischen U21-Lehrgang zurück.

Ferdinand Oswald laborierte schon seit längerer Zeit an einem Bandscheibenvorfall. Nach Absprache mit Teamarzt Dr. Clemens Burgstaller legte sich der Langzeitkapitän vergangenen Donnerstag unters Messer. Bror Blume zog sich beim letzten Heimspiel der WSG Tirol gegen die Sportvereinigung Ried eine Schultereckgelenkluxation in der linken Schulter zu. Der Däne wurde einen Tag später im Krankenhaus Schwaz unter der Leitung von Teamarzt Dr. Clemens Burgstaller erfolgreich operiert und durfte das Krankenhaus am selben Tag bereits wieder verlassen.

Tim Prica erlitt im Freundschaftsspiel der schwedischen U21-Auswahl gegen Aserbaidschan (Tor zum zwischenzeitlichen 2:0) bei einem Luftzweikampf mit dem gegnerischen Torhüter eine Schulterverletzung. Zur weiteren Abklärung kehrte der Stürmer, der bereits fünf Saisontore in der ADMIRAL Bundesliga zur Buche stehen hat, am Montag zurück nach Tirol. Die MRT-Untersuchungen sind noch ausständig.

WSG-Teamarzt Dr. Clemens Burgstaller zu den verletzten Spielern: „Die Operationen bei Bror Blume und Ferdinand Oswald verliefen äußerst erfolgreich. Beide Spieler sind wohlauf und werden der Mannschaft beim Frühjahrsauftakt gegen den Wolfsberger AC wieder zur Verfügung stehen. Bei Tim Prica müssen wir die MRT-Untersuchungen abwarten.“

