WSG-Testspiel gegen Austria Lustenau abgesagt

Das Testspiel zwischen der WSG Tirol und der Austria Lustenau kann nicht stattfinden. Das geben die Vereine am Donnerstagvormittag bekannt. Die Partie hätte um 14:30 Uhr im Gernot Langes Stadion in Watttens angepfiffen werden sollen.

Grund dafür sind starke Regenfälle in Tirol, die zur Unbespielbarkeit des Platzes geführt haben. Für die WSG geht es in der ADMIRAL Bundesliga nach der Ligapause am 20. Oktober mit einem Heimspiel in Innsbruck gegen den LASK (ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) weiter.

Artikelbild: GEPA