WSG Tirol: Eine Slowenien-Connection sorgt für Furore

Ist die Luft raus, weil das große Saisonziel, der Klassenerhalt, bereits geschafft ist oder spielt die WSG jetzt erst richtig befreit auf? Diese Frage hat sich vor Beginn der Meistergruppe wohl so manch eine(r) gestellt. Die Antwort hat die Truppe von Trainer Thomas Silberberger gleich am ersten Spieltag der Meistergruppe gegeben. 2:0 gegen den LASK – viel besser geht es aus Sicht der Tiroler kaum. Das Überraschungsteam der Saison wirkt nach wie vor hungrig, spätestens jetzt ist ein internationaler Startplatz in Reichweite, ein durchaus realistisches Unterfangen.

Und genau das ist jetzt auch das Ziel der WSG. Thomas Silberberger hat schon vor dem Spiel gegen den LASK ganz klar gesagt: „Wir treten nicht an um Sechster zu werden, wir haben die einmalige Chance uns für den Europacup zu qualifizieren.“

Zwei Slowenen sorgen für Furore

Zum Matchwinner avancierte gegen den LASK mit Zlatko Dedic der Älteste auf dem Platz. Für die Tiroler Führung sorgte der Slowene selbst, zum 2:0 steuerte er den Assist bei. Torschütze war sein Landsmann Zan Rogelj, für den Dedic so etwas wie der Held seiner Kindheit ist.

Zan Rogelj ist 21, steht also noch ganz am Anfang seiner Karriere. Als Zlatko Dedic im Jahr 2001 seine slowenische Heimat verließ und einen Vertrag beim AC Parma in der Serie A unterschrieb ist Rogelj gerade einmal eineinhalb Jahre alt. Zlatko Dedic und Zan Rogelj kommen also aus zwei unterschiedlichen Generationen, aber trotzdem verbindet beide so einiges.

Dedic, mittlerweile 36 Jahre alt, ist in Slowenien eine absolute Fußballikone. Sein aktueller Trainer Thomas Silberberger sagt über ihn: „Den kennt dort absolut jeder, das ist wie wenn du bei uns Namen wie Krankl und Prohaska fallen lässt.“ Warum das so ist, ist schnell erklärt: Dedic schoss Slowenien im November 2009 erstmals in der Geschichte zu einer Fußball – Weltmeisterschaft (Südafrika 2010). In der Gruppe wurden die Slowenen Zweiter hinter der Slowakei, im anschließenden Playoff trafen sie auf Russland. Das Hinspiel endete mit einer 1:2-Niederlage. Das Rückspiel zu Hause in Slowenien wurde dann zur Sternstunde des Zlatko Dedic. Der damals 25-jährige erzielte den einzigen Treffer des Abends und bescherte Fußball-Slowenien die erste WM-Endrunde überhaupt.

Zan Rogelj war damals zehn, spielte natürlich bereits Fußball und fieberte mit der slowenischen Nationalmannschaft mit. Von diesem Tag im November 2009 an war Zlatko Dedic für ihn wie für so viele andere fußballbegeisterte Slowenen ein absolutes Idol, eine Fußballikone.

Als die WSG im vergangenen Sommer auf Rogelj aufmerksam wurde, erkundigte sich Thomas Silberberger natürlich auch bei Zlatko Dedic. Rogelj war schon damals für ihn kein Unbekannter, der WSG-Routinier wusste, dass es sich bei ihm um eines der größten Talente des slowenischen Fußballs handelt.

Rogelj kam zum Probetraining nach Wattens, überzeugte und unterschrieb bei den Tirolern. Für ihn ging an diesem Tag ein Traum in Erfüllung, denn seither trainiert und spielt er in einem Team mit seinem großen Vorbild.

Zan Rogelj ist ein längst fixer Bestandteil der WSG-Startelf, Zlatko Dedic nach überstandener Muskelverletzung auch wieder – die beiden Slowenen, das junge aufstrebende Talent und der Altmeister in seinem x-ten Frühling, sind zu zwei unverzichtbaren Teilen des „Erfolgspuzzles“ WSG Tirol geworden.

„Das ist kein gutes Zeichen wenn der Fredl plötzlich auf die WSG tippt, denn der liegt meistens daneben“

Schon am Sonntag gibt es die nächste Chance auf weitere slowenische Co-Produktionen, denn da trifft die WSG auf Sturm Graz – eine Mannschaft gegen die die Kristallkicker noch keinen Sieg geholt haben. Normalerweise sind die Tiroler in diesem Duell der absolute Außenseiter, dieses Mal sind die Rollen nicht ganz so klar verteilt – die WSG hat sich zuletzt in einen richtigen Flow gespielt, sogar Sky-Experte Alfred Tatar tippt auf einen 2:1-Auswärtssieg für die Tiroler. Alfred Tatars Tipp ist auch das einzige, das Thomas Silberberger Sorgen bereitet: „Das ist kein gutes Zeichen wenn der Fredl plötzlich auf die WSG tippt, denn der liegt meistens daneben.“

Bild: GEPA