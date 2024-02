WSG Tirol feiert Testspielsieg – BW Linz kassiert Niederlage

Die WSG Tirol hat am Mittwoch ein Testspiel im Trainingslager gegen den FK Borac Banja Luka mit 1:0 (1:0) für sich entschieden. Nik Prelec erzielte den Treffer für die Tiroler (27.).

WSG-Coach Thomas Silberberger zeigte sich zufrieden: „Ein hochverdienter Sieg zum Abschluss des Trainingslagers. Für uns ein extrem wichtiges Ergebnis, weil die Ergebnisse in den bisherigen Testspielen nicht zufriedenstellend waren. Heute hat sowohl das Ergebnis als auch die Leistung gepasst. Wir haben in 90 Minuten keine Torchance des Gegners zugelassen, haben selbst viel Gefahr durch Standards ausgestrahlt und ein wunderschönes Tor durch Nik Prelec erzielt. Alles in allem ein rundum erfolgreiches Testspiel und ein super Trainingslager-Abschluss.“

BW Linz verliert gegen die Vienna

Für Aufsteiger FC Blau-Weiss Linz setzte es hingegen gegen Zweitligist First Vienna FC eine 1:3-Testspielniederlage. Paul Mensah traf für den ADMIRAL Bundesligisten (42.).

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Beitragsbild: GEPA