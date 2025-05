WSG Tirol gegen LASK heute live bei Sky

Am heutigen Samstag die Partie WSG Tirol – LASK live bei Sky

Hannes Aigner als Experte zu Gast

Streame mit ADMIRAL Bundesliga mit Sky X

Am Samstag reist der LASK nach Tirol zur WSG. Nachdem die Linzer am vergangenen Spieltag den Sieg in der Qualifikationsgruppe gesichert haben, wollen sie ihre Siegesserie fortsetzen und weiterhin makellos bleiben. Für die Tiroler wären es wichtige Punkte im Abstiegskampf. Ab 16:30 Uhr begrüßen Moderator Jörg Künne und Hannes Aigner, der zu Gast in der Sendung ist, die Zuschauer:innen aus Tirol.

Die 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Wochenende live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 3. Mai 2025

16:30 Uhr

WSG Tirol – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Gast: Hannes Aigner

Bild: GEPA