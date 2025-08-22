WSG Tirol gibt Stürmer in die Schweiz ab

Mahamadou Diarra wechselt mit sofortiger Wirkung von der WSG Tirol zum Schweizer Zweitligisten FC Wil 1900.

Der 21-jährige Mittelstürmer schaffte im August 2023 den Sprung von Stade Malien in die ADMIRAL Bundesliga und avancierte in seiner Premierensaison zum U23-Nationalspieler Malis.

Nach 53 Einsätzen (8 Tore, 4Assists) für die Tiroler schlägt Mahamadou Diarra nun ein neues Kapitel auf.

Das sagt Stefan Köck, Manager Sport bei der WSG Tirol, zum Transfer: „Mahamadou Diarra hat sich nach seinem Wechsel nach Europa rasch integriert und sich auch bei der WSG Tirol gut eingefügt. Trotz seiner körperlichen Stärke und enormen Schnelligkeit kam er zuletzt aufgrund der starken Leistungen seiner Mitspieler nicht auf die erhofften Einsatzzeiten. Da sein Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, bietet ihm der Wechsel zum FC Wil die Chance auf regelmäßige Spielzeit und den nächsten Schritt in seiner Karriere. Wir bedanken uns bei Mahamadou für seinen Einsatz bei unserer WSG Tirol und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.“

Diarra trifft gegen Klagenfurt:

Bild: GEPA