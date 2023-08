Wie der Verein heute bekanntgab, hat sich Bacher einen Haarriss in der Speiche am linken Arm zugezogen. Mit einem abnehmbaren Gips soll der Defensivspieler allerdings weiterhin am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen können.

WSG-Verteidiger Bacher: „Remis in Hütteldorf ist mega“

Bild: Imago