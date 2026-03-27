WSG Tirol macht nächsten Schritt zu eigenem Bundesliga-Stadion

Der WSG Tirol ist in der Stadionfrage ein wichtiger nächster Schritt gelungen.

Bei der Gemeinderatssitzung der Marktgemeinde Wattens wurde eine Änderung des Pachtvertrags mit der WSG Tirol beschlossen. Dadurch hat der Verein nun die Möglichkeit, das Gernot Langes Stadion so umzubauen, dass die Stadionbestimmungen der ADMIRAL Bundesliga erfüllt werden.

WSG-Geschäftsführer Wirtschaft Julian Heiss zeigt sich erfreut über den Beschluss: „In Anbetracht der langen Historie ist damit der nächste große Meilenstein erreicht. Wir können nun die nächsten Schritte – wie die Einreichung der Planungsunterlagen – setzen, um den Stadion-Umbau möglichst zeitnah zu realisieren.“

Idealerweise möchte die WSG Tirol bereits in der kommenden Saison ins eigene Stadion umsiedeln. Seit dem Bundesliga-Aufstieg 2019 bestreiten die Wattener ihre Heimspiele im Innsbrucker Tivoli-Stadion. Bereits 2021 wurden einmal Pläne für den Umbau des Gernot-Langes-Stadions präsentiert. Das Vorhaben scheiterte damals jedoch noch am Widerstand der Anrainer.

Das neue Stadion soll etwa 5300 Plätze fassen sowie eine neue Rasenheizung und LED-Flutlichtanlage erhalten.

Stadionkonzept: So soll das modernisierte Gernot Langes Stadion aussehen

Bild: GEPA