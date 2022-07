WSG Tirol mit Sondertrikot gegen Lustenau

via

via Sky Sport Austria

Die Spieler der WSG Tirol werden am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Austria Lustenau in speziellen Trikots auflaufen (jetzt live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

Im 100. Spiel im Fußball-Oberhaus wird die WSG in Trikots in Hommage an die legendären Zeiten des FC Swarovski Tirol unter Präsident Gernot Langes-Swarovski auflaufen.

Bild: WSG Tirol