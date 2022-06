Union Investment und Volksbank Tirol bleiben auch in der kommenden Saison zwei Finanz-Partner der WSG Tirol.

„Ich freue mich unglaublich, dass uns unsere langjährigen Partner auch in der neuen Saison erhalten bleiben“, sagte WSG-Präsidentin Diana Langes über die Fortsetzung der Zusammenarbeit und fügte an: „Wir wissen das Vertrauen in uns zu schätzen und hoffen, es auch heuer wieder mit sportlichem Erfolg zurückzahlen zu können.“