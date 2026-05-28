WSG Tirol verlängert mit Torhüter Eckmayr

Die WSG Tirol hat den Vertrag mit Torhüter Alexander Eckmayr verlängert. Der 21-jährige Tiroler wechselte im Sommer 2024 vom SCR Altach nach Wattens und konnte zuletzt bei seinem Bundesliga-Debüt gegen die SV Ried überzeugen.

Eckmayr stammt aus der Akademie Tirol sowie dem Nachwuchs des FC Wacker Innsbruck. Laut WSG-Sportmanager Stefan Köck sei die Verlängerung „eine wichtige Personalentscheidung“. Der Schlussmann verkörpere Teamgeist und Verlässlichkeit und habe gezeigt, „dass wir uns auf ihn verlassen können“.

Auch Eckmayr selbst zeigt sich erfreut über die weitere Zusammenarbeit: „Ich sehe die Verlängerung als großen Vertrauensbeweis und freue mich, weiterhin für die WSG Tirol spielen zu dürfen.“

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