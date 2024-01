WSG Tirol verlängert mit Trio

Fußball-Bundesligist WSG Tirol hat die Verlängerungsoptionen bei den Verteidigern Lukas Sulzbacher und Osarenren Okungbowa sowie Mittelfeldspieler Cem Üstündag gezogen.

Das Trio, das seit Sommer 2022 bei Grün-Weiß unter Vertrag steht und in der laufenden Saison 3081 Einsatzminuten sammelte, wurde somit frühzeitig und fristgerecht eine weitere Spielzeit an die WSG gebunden. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Manager Sport Stefan Köck zu den Optionsziehungen: „Wir sind mit den Leistungen sowie den Entwicklungen der drei genannten Spieler sehr zufrieden. Die Jungs haben sich diese Optionsziehungen absolut verdient und haben somit für ihre Zukunft eine Planungssicherheit, dass sie auch in der Saison 2024/25 bei der WSG Tirol unter Vertrag stehen. Nun können wir uns gemeinsam auf die kommenden Aufgaben im Abstiegskampf fokussieren.“

Bild: WSG Tirol