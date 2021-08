WSG Tirol verlängert vorzeitig mit Naschberger

Die WSG Tirol bindet Johannes Naschberger bis 2024! Der laufende Vertrag mit dem zentralen Mittelfeldspieler, der unter anderem drei Jahre Ausbildung in der Bullen-Akademie genoss, vorigen Sommer via Wörgl zur WSG kam und seitdem zum Stammpersonal von Cheftrainer Thomas Silberberger zählt, wurde vorzeitig verlängert.

Im Vorjahr war der universell einsetzbare Kreativspieler, der sowohl auf der 6er-Position als auch als 8er spielen kann, mit 28 Bundesligaeinsätzen (947 Spielminuten) und drei Torvorlagen wesentlich am Höhenflug der WSG Tirol beteiligt. In der aktuellen Saison kam Naschberger bislang in allen fünf Bewerbsspielen zum Einsatz.

Stefan Köck (WSG-Sportdirektor): „Naschi hat in der letzten Saison gute Leistungen gebracht, sich extrem schnell integriert und dem Profifußball angepasst. Er hat großes Potential und eine professionelle Einstellung. Wir freuen uns, Naschi bis 2024 verlängert zu haben, weil wir noch großes Entwicklungspotential sehen und er bereits jetzt ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft ist.“

Thomas Silberberger (WSG-Cheftrainer): „Ich freue mich sehr, dass sich mit Naschi ein junger, hochtalentierter aktueller U21-Teamspieler längerfristig für uns entscheidet – noch dazu ein Tiroler. Es zeigt definitiv, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Johannes Naschberger: „Ich freue mich, meinen Vertrag bei der WSG Tirol bis 2024 verlängert zu haben und in meiner Heimat Tirol weiter Bundesliga-Fußball spielen zu können.”

Quelle: WSG Tirol

Artikelbild: GEPA