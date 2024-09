WSG Tirol verpflichtet 19-jähriges Talent aus Burkina Faso

Die WSG Tirol hat am „Deadline Day“ ein Talent aus Afrika unter Vertrag genommen. Jaden Mazou Bambara spielte zuletzt beim burkinischen Vizemeister SC Majestic und wird vorbehaltlich sämtlicher Formalitäten wie dem Visum und der Arbeitserlaubnis künftig für die WSG auf Torejagd gehen.

Stefan Köck (Manager Sport): „Mit Jaden Mazou Bambara begrüßen wir einen jungen, vielversprechenden Spieler aus Burkina Faso in unseren Reihen. Er ist mit seinen 19 Jahren noch am Anfang seiner Karriere, er bringt aber enormes Potenzial mit. Wir freuen uns sehr, dass er sich langfristig an die WSG Tirol gebunden hat. Wir werden ihm die nötige Zeit geben, um sich zu integrieren, damit er sich Schritt für Schritt weiterentwickelt und so sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Wir sind überzeugt, dass er in der Zukunft eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen wird und wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“

Philipp Semlic (Cheftrainer): „Mit Jaden Mazou schließt sich ein spannender Spieler unserer WSG an. Im Datenscouting und in dem danach folgenden Videostudium seiner Spiele waren wir von seinem Potential überzeugt. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, ihn langsam an die Gegebenheiten in der österreichischen Bundesliga heranzuführen und erhoffen uns, sein ganzes Potential zu entwickeln.“

Jaden Mazou Bambara: „Ich freue mich sehr darüber, meinen Profivertrag bei der WSG Tirol unterschrieben zu haben und bin schon sehr aufgeregt beim Gedanken, meine neuen Mitspieler kennenzulernen und bei der WSG ein neues Abenteuer zu starten.“

Quelle: WSG Tirol