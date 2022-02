WSG Tirol verpflichtet neuen Mittelfeldspieler

Der 24-jährige Österreicher durchlief in seiner Jugend die Ausbildung beim SV Mattersburg, schaffte den Sprung in die Kampfmannschaft des ehemaligen Bundesligisten und wechselte zur Saison 2020/2021 zum TSV Hartberg. Ertlthaler hat bereits 80 Bundesligaspiele (1 Tor / 5 Vorlagen), 13 Einsätze im ÖFB-Cup (2 Tore / 6 Vorlagen) und drei Partien in Österreichs U21 zu Buche stehen. Der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler unterzeichnet in Wattens einen Vertrag bis 2024.

WSG-Sportdirektor Stefan Köck zum Transfer: „Julius wurde uns kurz vor dem Jahreswechsel zum ersten Mal angeboten. Wir hatten damals auf seiner Position aber noch keinen Bedarf. In der Zwischenzeit hat sich die Situation aufgrund der Verletzungen und Erkrankungen ein wenig geändert. Deshalb haben wir uns jetzt für seine Verpflichtung entschieden. Er hat die letzten Tage hervorragend trainiert, ist technisch sehr versiert, bringt gute Referenzen mit und passt als junger Österreicher ausgezeichnet in unser Anforderungsprofil. Wir sind froh, dass er sich der WSG Tirol angeschlossen hat.“

Cheftrainer Thomas Silberberger meint: „Mit Julius kommt ein sehr routinierter Spieler. Er hat bereits 80 Bundesligaspiele am Konto, ist offensiv variabel einsetzbar und hat uns sowohl im Training als auch im Test gegen den SV Wörgl restlos überzeugt. Er macht unsere Offensive definitiv unberechenbarer, weil er eine sehr gute Ausbildung genossen hat und sich hervorragend zwischen den Linien bewegt.“

Julius Ertlthaler selbst sagt über seinen Wechsel nach Tirol: „Ich freu mich, dass ich mit der WSG einen Verein gefunden habe, der super zu mir passt. Die Mannschaft hat mich in sehr kurzer Zeit schon sehr gut aufgenommen und ich freu‘ mich auf eine erfolgreiche Zeit.“

