WSG Tirol verpflichtet ÖFB-Nachwuchstalent

Nach dem frühzeitigen Klassenerhalt in der ADMIRAL Bundesliga verkündete die WSG Tirol den ersten Sommerneuzugang. David Falkner wechselt zur Saison 2025/26 von der Akademie Tirol nach Wattens und wird künftig Teil der Profiabteilung der Grün-Weißen sein.

Der 17-jährige Ötztaler ist im zentralen Mittelfeld beheimatet und zählt zum Kreis der österreichischen U18-Nationalmannschaft. Falkner, der derzeit an einer Meniskusverletzung laboriert, nahm bereits mehrfach am Trainingsbetrieb des Tiroler Bundesligisten teil und konnte dabei auf ganzer Linie überzeugen.

Stefan Köck (Manager Sport) ist von den Qualitäten Falkners überzeugt: „Mit der Verpflichtung von David Falkner setzen wir unseren klar definierten Weg konsequent fort: Junge, talentierte Tiroler Spieler an den Profifußball heranzuführen und ihnen bei der WSG Tirol eine echte Perspektive zu bieten. David bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Qualität und Spielverständnis mit, was er auch als U18-Nationalspieler bereits unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns sehr, dass sich David für die WSG entschieden hat – das zeigt, dass unser Weg, auf regionale Talente zu setzen, nicht nur sportlich sinnvoll, sondern auch für junge Spieler attraktiv ist. Unser Ziel ist es, ihn behutsam weiterzuentwickeln und in die Kampfmannschaft zu integrieren. In den nächsten Tagen und Wochen ist es unser klares Ziel, weitere Tiroler Talente für die WSG zu gewinnen und sie Schritt für Schritt an den Profifußball heranzuführen. Ein großer Dank gilt in diesem Zusammenhang der AKA Tirol, unserer Nachwuchsabteilung sowie den WSG Juniors. Ohne ihre tägliche, engagierte Arbeit wäre dieser Weg nicht möglich. Gemeinsam wollen wir den Tiroler Fußball nachhaltig stärken, jungen Spielern eine echte Zukunft bieten und uns sportlich stetig weiterentwickeln.“

Philipp Semlic (Cheftrainer) über die Verpflichtung von David Falkner: „Eine der drei Säulen, auf denen die WSG Tirol gebaut ist soll sein, jungen und talentierten Tirolern die Möglichkeit zu geben, sich auf dem höchsten Niveau in Österreich zu entwickeln. David ist österreichischer Nachwuchsnationalteamspieler und eines dieser großen Tiroler Talente. Wir sind sehr froh über die Zusammenarbeit mit der Akademie Tirol und das Team von Thomas Grumser. Wir werden David in Ruhe entwickeln und ihn an den Bundesliga-Fußball heranführen.“

David Falkner blickt der neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen: „Es freut mich sehr, bei der WSG Tirol meine ersten Schritte im Profifußball gehen zu können. Ein großer Dank gilt meiner Familie, die mich tagtäglich unterstützt sowie der Akademie Tirol für die hervorragende Ausbildung in den vergangenen Jahren. Mein Fokus liegt nun voll und ganz auf meiner Genesung. Ich kann es kaum erwarten, bald wieder am Platz zu stehen.“

Quelle: WSG Tirol