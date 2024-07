WSG Tirol verpflichtet Verteidiger von Bayern München

Der 21-jährige Abwehrspieler Jamie Lawrence wechselt von den FC Bayern München Amateuren zur WSG Tirol.

Der vierzehnfache U20-Nationalspieler wurde in der Nachwuchsabteilung des deutschen Rekordmeisters ausgebildet und durchlief neben der U17 auch die U19. Zur Saison 2022/23 zog es den 201 Zentimeter großen Innenverteidiger für zwei Jahre auf Leihbasis zum Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Für den Gewinner des Europapokals der Pokalsieger 1974 absolvierte der 21-Jährige 38 Spiele und verzeichnete dabei einen Assist. Darüber hinaus kann der gebürtige Münchner 28 Einsätze in der 3. Liga (1 Tor | 1 Assist) sowie 32 Einsätze (4 Tore | 3 Assists) in der Regionalliga Bayern vorweisen.

Stefan Köck (Manager Sport) über den großgewachsenen Innenverteidiger: „Jamie hat trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung gesammelt und eine tolle Vita vorzuweisen. Durch seine hervorragende Ausbildung beim FC Bayern München, seinen physischen Fähigkeiten und seiner Mentalität sehen wir in ihm eine Top-Verstärkung für unsere Mannschaft. Mit seiner Körpergröße erwarten wir uns bei defensiven als auch offensiven Standardsituationen einen Mehrwert. Die WSG Tirol ist glücklich und dankbar, dass sich Jamie uns fix angeschlossen hat und wir werden hart daran arbeiten, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Ein großer Dank von meiner Seite geht auch an den FC Bayern München und seinen Verantwortlichen.“



Philipp Semlic (Cheftrainer) über die Neuverpflichtung: „Jamie ist ein sehr talentierter Spieler mit einer guten Ausbildung, der für seine jungen Jahre, sei es beim FC Bayern München, in den diversen deutschen U-Nationalteams oder in der 2. Bundesliga schon seine Erfahrungen sammeln konnte. Wir wollen ihn weiterentwickeln und ihn mit unserem WSG-Weg die Plattform geben, damit wir gemeinsam unsere Ziele erreichen.“

Jamie Lawrence freut sich, bei der WSG Tirol zu sein: „Servus an alle! Ich freue mich, dass ich nun endlich hier bin. Ich habe bereits neue, nette Mitspieler kennengelernt und das schöne Umfeld erkunden können. Auf ein erfolgreiches Jahr.“

