WSG Tirol zieht Youngster hoch

Der zentrale Mittelfeldspieler, der vom Zillertal (SV Schlitters) aus über Innsbruck (FC Wacker, AKA Tirol) vor zwei Jahren den Weg nach Wattens fand, unterschrieb nun bei der WSG Tirol einen Jungprofivertrag.

Im abgelaufenen Spieljahr stand der 21-jährige Tiroler in der Regionalliga Tirol an 22 Spieltagen am Feld, 20 Mal davon über die volle Spielzeit und war mitverantwortlich dafür, dass die WSG-Youngsters den Klassenerhalt fixierten.

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger: „Cem ist vor zwei Jahren über die Akademie zu uns gekommen und hat sich in diesen zwei Jahren toll weiter entwickelt, so dass wir ihm jetzt einen Jungprofivertrag geben konnten. Wenn Cem weiterhin so hart an sich arbeitet, dann hat er das Potential für die Bundesliga.“

WSG-Sportdirektor Stefan Köck: „Cem hat sich den Jungprofivertrag verdient. Er hat wie viele andere in unserem Kader den Weg über die WSG genommen, bei den Amateuren mit überragend guten Leistungen aufgezeigt und dies in den letzten zwei Wochen in unserer ersten Mannschaft bestätigt. Er ist zudem vom Charakter her ein super Mensch.“

