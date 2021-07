WSG Tirol & Zweitliga-Duo ziehen in nächste Cup-Runde ein

Auch die WSG Tirol gab sich in der ersten Cup-Runde keine Blöße. Die Wattener Sportgemeinschaft feierte einen 3:0-(1:0)-Sieg beim SV Leobendorf aus der Regionalliga Ost.

Markus Wallner brachte die Tiroler bereits in Minute sechs mit seinem Treffer zum 1:0 auf die Siegerstraße. In Hälfte zwei erzielte Neuzugang Giacomo Vrioni gleich seinen ersten Pflichtspieltreffer (79.), bevor in der achtminütigen Nachspielzeit Wallner einen Doppelpack schnürte (93.). Grund für die lange Nachspielzeit war eine Verletzung von Referee Julian Weinberger, der in der 84. Minute vom Feld musste. Ein Assistent ersetzte Weinberger, während ein Schiedsrichter aus dem Publikum an der Linie übernahm.

Ebenfalls weiter ist mit Austria Lustenau (3:1 gegen FC Wels) und Amstetten (3:0 bei Deutschkreutz) ein Zweitliga-Duo. Auch SW Bregenz schaffte mit einem 5:1 gegen Vöcklamarkt den Sprung unter die besten 32 Teams des Bewerbs.

Fußball-Ergebnisse der Erstrundenspiele im ÖFB-Cup vom Samstag:

SV Leobendorf (Regionalliga Ost) – WSG Tirol 0:3 (0:1). Leobendorf, Tore: Wallner (6., 93.), Vrioni (79.)

FC Deutschkreutz (Burgenlandliga) – SKU Ertl Glas Amstetten 0:3 (0:1). Deutschkreutz, Tore: Frederiksen (41., 70.), Peham (76.)

FC Wels (Regionalliga Mitte) – SC Austria Lustenau 1:3 (0:0). Wels, Tore: Gamsjäger (72.) bzw. Stefanon (65., 77.), Tabakovic (66.)

SW Bregenz (Eliteliga Vorarlberg) – UVB Vöcklamarkt (Regionalliga Mitte) 5:1 (2:1). Bregenz, Tore: Dervisevic (26.), Gomes (29., 73.), Blaser (60., 78.) bzw. Vojvoda (21.)

(APA/Red.)

Beitragsbild: GEPA.