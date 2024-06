WSG verpflichtet ehemaligen ÖFB-Teamspieler

Prominente Verstärkung für die WSG Tirol. Der Bundesligist aus Wattens nimmt den 13-fachen ÖFB-Teamspieler Lukas Hinterseer unter Vertrag.

Der 33-Jährige stand zuletzt bei beim deutschen Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock unter Vertrag. Zuvor spielte er für Hannover 96, Ulsan Hyundai (Südkorea), den Hamburger SV und dem FC Ingolstadt. Insgesamt kam Hinterseer in Deutschland auf 56 Einsätze in der Bundesliga (9 Tore, 1 Assist) sowie 172 Einsätze in der 2. Bundesliga (52 Tore, 20 Assists).

In Österreich war der Offensivspieler bereits für Wacker Innsbruck, First Vienna FC und FC Lustenau aktiv. In der österreichischen Bundesliga erzielte er in 52 Spielen 16 Tore (4 Assists).

Bereits seit Donnerstag war der Unterländer im Trainingsbetrieb von Cheftrainer Philipp Semlic eingegliedert. Nach positiven Gesprächen mit Manager Sport Stefan Köck unterzeichnete Hinterseer am Freitagnachmittag sein Arbeitspapier bei der WSG Tirol und steht somit bereits beim Testspielauftakt gegen die Oberland-Auswahl im Aufgebot von Semlic.

Stefan Köck (Manager Sport): „Ich bin sehr glücklich, dass wir mit Lukas Hinterseer einen top fitten Führungsspieler für unsere WSG Tirol gewonnen haben. Lukas bringt neben seinen herausragenden sportlichen Qualitäten sowie seiner Erfahrung auch eine starke Mentalität mit.“

Philipp Semlic (Cheftrainer): „Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, Lukas von unserem WSG-Weg zu überzeugen. Lukas hat nicht nur fußballerische Qualitäten, sondern passt mit seiner Bodenständigkeit und seiner Verwurzelung in Tirol sehr gut zu unserem Projekt. Er wird mit seiner Erfahrung und seinen Leaderqualitäten unseren jungen Spielern enorm weiterhelfen, sodass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen können.“

Lukas Hinterseer über seine Rückkehr nach Tirol: „Die Vorfreude ist riesig. Nachhause kommen ist immer ein schönes Gefühl und es macht mich wirklich glücklich, dass es nun mit der WSG geklappt hat. Auf eine erfolgreiche, gemeinsame Zeit.“

Artikelbild: WSG Tirol