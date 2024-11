WSG Tirol verpflichtet Ex-HSV-Verteidiger

Die WSG Tirol reagiert mit einer Neuverpflichtung auf die defensiven Ausfälle: Mit dem zuletzt vereinslosen Jonas David wird ab sofort ein ehemaliger Hamburg-Profi die Tiroler Verteidigung verstärken.

Der 192 Zentimeter große Rechtsfuß durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung des Hamburger SV und debütierte im August 2018 mit 18 Jahren in der 2. Bundesliga. Nach einer Leihstation in der 3. Liga bei den Würzburger Kickers schnürte der ehemalige U20-Nationalspieler Deutschlands in der vergangenen Saison für Hansa Rostock seine Fußballschuhe. Nach dem Leihende in Rostock kehrte David für kurze Zeit zu den Rothosen nach Hamburg zurück, ehe Anfang September das Arbeitspapier mit dem HSV aufgelöst wurde.

https://twitter.com/WSGTIROL/status/1854935267481727052

Trotz seines noch jungen Alters kann der gebürtige Hamburger bereits reichlich Erfahrung im Profibereich vorweisen. Neben 68 Einsätzen (1 Tor) in der 2. Bundesliga in Deutschland stehen auch 5 Einsätze in der 3. Liga, sechs Einsätze (1 Tor) im DFB- Pokal sowie ein Einsatz in der Bundesliga-Relegation auf der Habenseite des großgewachsenen Abwehrspielers. David, der am Donnerstagvormittag in Wattens andockte, trifft im Heiligen Land auch auf alte Bekannte. Neben Lukas Hinterseer (zuletzt ebenfalls in Rostock) teilte David auch bereits mit Lennart Czyborra die Kabine. Das Duo stand im Jahr 2019 gemeinsam für die deutsche U20-Auswahl am Feld.

Stefan Köck (Manager Sport) über die Verpflichtung von Jonas David: „Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, Jonas David für die WSG Tirol zu verpflichten. Er bringt trotz seines noch jungen Alters eine beeindruckende Vita mit und wird mit seinen Qualitäten unsere Mannschaft bereichern. Obwohl aktuell keine Transfers geplant waren, haben uns die verletzungsbedingten Ausfälle von David Gugganig und Osarenren Okungbowa dazu veranlasst, zu reagieren. Mit Jonas bekommt das Trainerteam als auch die Mannschaft zusätzliche Qualität und somit auch zusätzliche Optionen. Ich möchte an dieser Stelle auch ein großes Lob an unsere Mannschaft richten, an unsere Führungsspieler genauso wie an unsere talentierten, jungen Spieler. Die Art und Weise, wie die Jungs die letzten Wochen Herausforderungen gemeistert haben und noch enger zusammengerückt sind, macht mich sehr stolz. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jonas und wünschen ihm einen erfolgreichen Start bei unserer WSG Tirol.“

Philipp Semlic (Cheftrainer) über die neue Personalie: „Mit Jonas David schließt sich ein weiterer hochveranlagter Spieler unserem WSG-Weg an. Wir sind sehr froh, dass es jetzt geklappt hat und wir den Transfer umsetzen konnten. Ein großes Kompliment an den Verein und auch an Stefan Köck und Julian Heiss, die sehr um die Verpflichtung gekämpft haben. Wir freuen uns, dass sich Jonas unserem Weg angeschlossen hat. Wir wollen ihn in unserer Spielidee entwickeln, ihm die Plattform für den nächsten Karrierestep bieten und gemeinsam erfolgreich sein.“

Jonas David über seine Ankunft bei der WSG Tirol: „Der erste Tag war sehr interessant. Ich habe viele nette Leute kennengelernt. Ich bin super aufgenommen worden und konnte mich bereits gut eingewöhnen. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit.“

Beitragsbild: Imago