WSG-Verteidiger Behounek: „Die erste Hälfte war fürchterlich“

Die WSG Tirol hat nach der 2:3-Niederlage gegen die SV Ried mehr keine Chance auf die Meistergruppe. WSG-Verteidiger Raffael Behounek findet nach dem Spiel klare Worte.

„Die erste Hälfte war fürchterlich. Das passiert uns jetzt nicht das erste Mal in dieser Saison. Das darf nicht mehr passieren. In der zweiten Hälfte haben wir große Moral gezeigt. Mit viel Glück fliegt der Freistoß von Vrioni auch noch rein. Wir haben es in der ersten Hälfte verschenkt“, so der Abwehrspieler.

Behounek über das Verpassen der Meistergruppe: „Wir sind Wattens. Wenn man da am Anfang des Jahres von der Meisterrunde redet, dann sind wir fehl am Platz. Das ist letztes Jahr passiert, weil wir eine außergewöhnlich gute Mannschaft gehabt haben.“