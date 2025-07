WSG zieht vier Tiroler in Bundesliga-Kader hoch

Die WSG Tirol nimmt mit Raphael Gschösser, Lukas Schweighofer, Christian Huetz und Michael Neuner vier Tiroler Talente in den Bundesliga-Kader auf.

Auch in der Saison 2025/26 bietet der Tiroler Bundesligist einem Quartett die Möglichkeit, sich auf höchster Leistungsstufe weiterzuentwickeln. Raphael Gschösser aus Reith im Alpbachtal, Lukas Schweighofer aus Götzens, Christian Huetz aus Thaur und Michael Neuner aus Seefeld genossen allesamt eine hervorragende Ausbildung in der Akademie Tirol und wechselten anschließend von ihren jeweiligen Stammvereinen zu den WSG Tirol Juniors in die Regionalliga Tirol.

Nach den ersten Schritten im Herrenbereich folgt nun der Schritt in die Profiabteilung von Cheftrainer Philipp Semlic. Damit stehen dem Steirer im aktuellen 27-Mann-Kader 15 Tiroler Akteure zur Verfügung.

„Die Beförderung dieser vier jungen Tiroler in den Profikader ist ein starkes Zeichen für unseren eingeschlagenen Weg und für die konsequente Talentförderung in unserem Bundesland“, sagt Stefan Köck (Sport Manager).

Artikelbild: WSG Tirol