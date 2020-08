WTA: Halep meldet sich mit Turniersieg in Prag zurück

Die rumänische Weltranglisten-Zweite Simona Halep hat sich mit einem Turniersieg auf der Tennis-Tour zurückgemeldet.

In der zweiten Woche des WTA-Neustarts gewann die Wimbledonsiegerin von 2019 am Sonntag das Endspiel von Prag gegen die Belgierin Elise Mertens 6:2,7:5. Für den WTA-Auftakt nach der Zwangspause in Palermo hatte Halep aufgrund der Corona-Problematik in Rumänien kurzfristig abgesagt.

“Ich bin glücklich, wieder auf dem Platz zu sein”, sagte die 28-jährige Halep und meinte, die Bedingungen bei dem Turnier in der Coronavirus-Krise seien gut gewesen. Er war ihr 21. Titelgewinn auf der Tour. Ob sie zu den US Open nach New York reist, ist weiter offen. Am Montag werde sie die Entscheidung treffen, kündigte sie an. Das Grand-Slam-Turnier soll am 31. August beginnen, mehrere Stars verzichten allerdings auf einen Start.