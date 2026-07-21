WTA Prag: Tagger steht nach Zwei-Satz-Sieg in der nächsten Runde

Österreichs Tennis-Hoffnung landete in der ersten Runde beim WTA-Turnier in Prag (live auf Sky – streame mit Sky X!) einen klaren Sieg und steht im Achtelfinale.

Die Osttirolerin traf in der ersten Runde auf die Chinesin Xinyu Gao. Gegen die Nummer 244 der Weltrangliste gewann die 18-Jährige den ersten Satz nach zwei Breaks mit 6:2.

Den zweiten Satz entschied sie bei eigenem Aufschlag und zwei abgewehrten Break-Möglichkeiten dann mit 6:4 für sich.

In der nächsten Runde trifft Tagger auf die Weltranglisten-Nummer 203 Mai Hontama aus Japan.