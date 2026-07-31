WTA Washington: Potapova gegen Shnaider klar out

Österreichs Nummer eins Anastasia Potapova ist beim Frauen-Tennisturnier in Washington ausgeschieden. Die im Vorjahr eingebürgerte gebürtige Russin verlor in der Nacht auf Freitag (MESZ) ihr Achtelfinale gegen die Russin Diana Shnaider nach 55 Minuten klar 6:1,6:2.

Nach dem klaren Sieg gegen US-Star Venus Williams, ist für die 25-Jährige gegen die Russin Shnaider im Achtelfinale Endstation. Gegen die Nummer 19 der Welt blieb Potapova chancenlos und kassierte schon im ersten Satz zwei Breaks.

Im zweiten Satz dann breakte Shnaider die ÖTV-Spielerin gleich viermal. Potapova gelangen nur zwei Rebreaks. Nach 56 Minuten Spielzeit verwandelte Shnaider ihren ersten Matchball und die Partie endete mit einem klaren 6:1 und 6:2 für Shnaider.