„Würde Augen tränen lassen!“: Steckt mehr hinter Tuchels Rauswurf bei Chelsea?

Der FC Chelsea steckt in einer tiefen Krise. Die Fans fordern daher lautstark die Rückkehr von Thomas Tuchel. Doch dazu wird es wohl nicht kommen, wenn es nach Simon Jordan geht. Der Ex-Besitzer von Crystal Palace deutet an, dass hinter dem Rauswurf nicht nur sportliche Gründe steckten.

Es ist noch keine zwei Jahre her, als Kai Havertz den von Thomas Tuchel trainierten FC Chelsea zum Champions-League-Titel schoss. Im Finale besiegten die Blues am 29. Mai 2021 Manchester City mit 1:0. Am vergangenen Wochenende ging es für Chelsea wieder gegen die Citizens, doch dieses Mal waren die Londoner bei der 0:4-Klatsche im FA Cup absolut chancenlos.

Die Fans forderten während des Spiels die Rückkehr von Tuchel mit lautstarken Gesängen. Doch der Ruf der Fans nach ihrem Wunschtrainer wird wohl unerhört bleiben. Simon Jordan, Ex-Besitzer von Crystal Palace und hervorragend vernetzt im englischen Fußball, deutete nämlich in einer Talkshow an, dass hinter der Tuchel-Entlassung mehr steckt als zunächst berichtet.

Steckte mehr hinter dem Rauswurf?

„Hinter den Kulissen gab es noch viel mehr, was den meisten Menschen die Augen tränen lassen würde, wenn es um die Gründe geht, warum Todd Boehly diese Entscheidung getroffen hat, und es ging nicht nur um die Niederlage gegen Dinamo Zagreb“, so der 55-Jährige bei TalkSPORT.

Und weiter: „Es waren eine ganze Reihe anderer Dinge – es ist Todd Boehlys Aufgabe, den Leuten zu sagen, was das ist. Aber es hat mir die Augen geöffnet, und ich hätte genau das Gleiche getan wie Todd Boehly, nämlich gesagt: ‚Du kannst gehen, Kumpel‘.“

Unter Potter läuft es nicht

Unter dem neuen Trainer Graham Potter läuft es gar nicht beim zweifachen CL-Sieger. Nur drei der wettbewerbsübergreifend letzten zwölf Spiele konnten gewonnen werden, in der Premier League befindet man sich im Niemandsland auf Position zehn, in beiden nationalen Pokalwettbewerben ist Chelsea bereits raus.

Auch wenn der PL-Riese in der Königsklasse noch vertreten ist und im Achtelfinale auf Borussia Dortmund trifft – die Saison droht zum sportlichen Fiasko zu werden.

(sport.sky.de – Robert Gherda)/Bild: Imago