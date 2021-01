Würzburg verpasst Sieg in doppelter Überzahl – Maierhofer spät eingewechselt

Die Würzburger Kickers haben den zweiten Sieg in Folge in der 2. deutschen Bundesliga knapp verpasst.

Der in der 83. Minute eingewechselte Stefan Maierhofer und Co. kamen am Freitag trotz einige Zeit doppelter Überzahl im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig über ein torloses Remis nicht hinaus.

Die Würzburger sind somit weiter Tabellenschlusslicht, der 16. Braunschweig, bei dem Dominik Wydra in der 51. Minute Gelb-Rot sah, hielt den Fünf-Punkte-Vorsprung aufrecht.

Fürth verpasst Sprung nach oben

Die SpVgg Greuther Fürth hat trotz bester Gelegenheiten den Sprung auf die Aufstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Franken kamen gegen den Absteiger SC Paderborn am Freitag zum Auftakt des 16. Spieltags nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und bleiben vorerst Tabellenvierter.

Fürth begann stark und lag nach einem Flugkopfball von Sebastian Ernst (8.) auch gleich vorne, gab den Vorteil aber schnell wieder aus der Hand. Nach einem Fehlpass von Branimir Hrgota schaltete der SCP gekonnt um, Chris Führich traf zum Ausgleich (24.).