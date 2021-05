Wukovits-Wechsel von den Vienna Capitals zu Red Bull Salzburg perfekt

via

via Sky Sport Austria

Ali Wukovits folgt Top-Torschütze Ty Loney von den Vienna Capitals zum EC Red Bull Salzburg.

Das bestätigten die “Bullen” via Twitter. Der Eigenbauspieler der Wiener ist der nächste wichtige Spieler, den die “Caps” nach Salzburg ziehen lassen müssen. Der 24-jährige Wukovits steht seit 2016 in der Kampfmannschaft der Hauptstädter. In der Saison 2020/21 sammelte der gebürtige Wiener 41 Scorerpunkte für die Vienna Capitals.

Bild: GEPA