Wunderheilung? Mbappe offenbar zurück im PSG-Training

Paris St. Germain darf sich offenbar zarte Hoffnungen auf einen Einsatz von Kylian Mbappe (24) im Champions-League-Duell mit Bayern München machen. Wie französische Medien berichteten, absolvierte der seit Anfang des Monats verletzte Stürmerstar am Sonntag eine gemeinsame Trainingseinheit mit den Reservisten des Starensembles.

Laut der Tageszeitung L’Equipe und RMC Sports bestünde zumindest die Möglichkeit, dass Mbappe im Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (ab 20 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 2 sowie bei Sky X) auf dem Spielberichtsbogen stehe. Mbappe hatte am 1. Februar im Ligue-1-Spiel in Montpellier eine Verletzung am linken Oberschenkel erlitten. Seine Ausfallzeit wurde vom Verein auf drei Wochen geschätzt.

Trainer Christophe Galtier hatte sich am Samstag pessimistisch geäußert. „Ich glaube nicht, dass es so sein wird. Er folgt seinem Rehabilitationsprotokoll. Er hat eine Muskelverletzung erlitten. Wir gehen null, null, null Risiko mit Kylian ein“, hatte der PSG-Coach nach der verpatzten Generalprobe bei Verfolger AS Monaco (1:3) gesagt.

Auch ein Einsatz von Weltmeister Lionel Messi ist fraglich. Der französische Titelträger hatte unter der Woche eine Sehnenverletzung im Knie des 35-Jährigen bestätigt.

(SID).

Beitragsbild: Imago.