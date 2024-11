„Wunderschöner Tag“: Ilzer gelingt Traum-Debüt bei Hoffenheim

Das Debüt von Christian Ilzer in der deutschen Fußball-Bundesliga war nichts für schwache Nerven. „Es war ein emotionales Spiel, eine richtige Achterbahnfahrt, aber am Ende ein wunderschöner Tag für uns alle“, sagte der neue Trainer der TSG Hoffenheim nach dem wilden 4:3-Sieg am Samstag gegen RB Leipzig.

„Für mich ist es ein Debüt, das man sich nicht schöner vorstellen kann.“ Dreimal gerieten die Hoffenheimer in Rückstand, trotzdem gelang der Ilzer-Truppe ein Happy End.

Damit kletterten die Kraichgauer um zwei Positionen auf Tabellenplatz 13 und verschafften sich nach drei Ligaspielen ohne Sieg wieder etwas Luft. „Ich mag das Gesicht der Mannschaft, diese Mentalität, nach dreimaligem Rückstand immer zurückzukommen und sogar zu gewinnen. Es war viel Energie da“, betonte Ilzer. Unter dem früheren Erfolgstrainer von Doublesieger Sturm Graz zeigte sich Hoffenheim direkt aktiver im Offensivspiel. „Die Mannschaft hat viel umgesetzt von dem, was wir uns vorgenommen haben“, erklärte der Neo-Coach.

VIDEO-Highlights: Hoffenheim schlägt Leipzig

Auch Spieler von Ilzer begeistert

Der Trainereffekt scheint jedenfalls zu wirken. „Das war ein super Start für den Trainer und sein Team“, sagte Jacob Bruun Larsen, der Siegestorschütze in der 87. Minute, auf Sky. „Er hat einen klaren Plan und macht einen sehr guten Eindruck. Das spüre ich auch von den Jungs in der Kabine, dass alle richtig Bock drauf haben.“ Im Vergleich zu Vorgänger Pellegrino Matarazzo mache es im Training auch „ein bisschen mehr Spaß“.

Von seinem Gegenüber, dem Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose, erhielt Ilzer bei der Pressekonferenz nach dem Spiel herzliche Gratulationen. „Christian, herzlich willkommen in der Bundesliga und herzlichen Glückwunsch zum ersten Bundesliga-Sieg“, sagte der Leipzig-Coach, dessen Team nach dem dritten Ligaspiel ohne Sieg auf Tabellenplatz drei abrutschte. Für die Hoffenheimer geht es am Donnerstag in der Europa League bei Sporting Braga weiter, ehe am Sonntag das Liga-Gastspiel in Mainz wartet.

