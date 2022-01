Wunschspieler: Zahlt PSG 60 Millionen für England-Youngster?

Conor Gallagher ist laut der Sun ein Wunschspieler von Paris Saint-Germain. Für den Mittelfeldspieler des FC Chelsea, der derzeit an Crystal Palace verliehen ist, sollen angeblich rund 60 Millionen Euro fällig werden.

Der 21-Jährige hat in dieser Saison den Durchbruch geschafft. In wettbewerbsübergreifend 18 Spielen war der Youngster an neun Treffern direkt beteiligt. Dennoch wird davon ausgegangen, dass Chelsea kein Interesse an einer Rückholaktion im Januar habe.

Die Zeitung berichtet, dass PSG Gallagher vor dem Sommerfenster weiter beobachten wird, falls es in diesem Monat nicht zu einer Einigung kommt.

