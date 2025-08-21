Wurmbrand-Treffer zu wenig: Rapid verliert in Györ

Die Chance von Rapid auf die zweite Teilnahme an der Conference-League-Ligaphase nacheinander lebt, die Grün-Weißen benötigen nach Teil eins aber eine erfolgreiche Aufholjagd. Im Playoff-Hinspiel bei ETO Györ unterlag der österreichische Bundesligist am Donnerstag 1:2 (0:0).

Unter Trainer Peter Stöger setzte es für Rapid in dieser Saison damit die erste Niederlage. Das entscheidende Rückspiel findet am kommenden Donnerstag (19.00 Uhr) im Allianz Stadion statt.

Nach einer in puncto Highlights mageren ersten Hälfte nahm die Partie nach dem Seitenwechsel Fahrt auf. Zeljko Gavric, einst ein Schützling von Stöger bei Ferencvaros, traf in der 46. Minute nur wenige Sekunden nach dem Anstoß per Volley zur 1:0-Führung. Der zuvor eingewechselte Nikolaus Wurmbrand (61.) erzielte wenig später den Ausgleich, doch Gavric (82.) sorgte mit seinem zweiten Tor für die Entscheidung.

Rapid offensiv unpräzise

Bei Rapid begann Lukas Grgic anstelle des zu Lens abgewanderten Mamadou Sangaré im zentralen Mittelfeld, Louis Schaub spielte für Andrija Radulovic am rechten Flügel. Für den Ex-Deutschland-Legionär war es der erste Startelf-Einsatz unter Stöger. Als Kapitän führte Abwehrchef Nenad Cvetkovic seine Mannschaft auf das durch einen Pilzbefall stark beeinträchtigte Spielfeld, der etatmäßige Kapitän Matthias Seidl nahm wie schon am Sonntag beim 0:0 gegen Altach auf der Bank Platz.

Das aktivere Team zu Beginn waren die Ungarn, die mit Tempo nach vorne kombinierten und aus allen möglichen und eher unmöglichen Positionen den Abschluss suchten. Zählbares schaute jedoch nicht heraus. Mehr durch Zufall tauchte in der 10. Minute Ercan Kara allein vor Torhüter Samuel Petras auf, der Stürmer hatte da aber sehr wenig Raum – die einzige Großchance für Rapid in der ersten Hälfte. In der 17. Minute entschärfte Petras einen Versuch von Janis Antiste.

Die ganz in Rot auftretenden Rapidler wurden dann sicherer am Ball, lieferten offensiv aber weiter vor allem Stückwerk ab. Gut angedachte Aktionen wurden oft ungenau und zu langsam ausgeführt, um die ETO-Defensive aushebeln zu können. Doch fast verhalf den Gästen ein Eigentor von Verteidiger Mark Csinger (30.) zur Führung. Romeo Amane (35.) schoss aus größerer Distanz daneben.

Györ ging mit Wiederbeginn in Führung

Mit Beginn der zweiten Hälfte warf Stöger Wurmbrand und Claudy Mbuyi für Schaub und Kara in die Partie, doch nur Sekunden nach dem Anpfiff traf der Serbe Gavric nach einem schnellen Angriff über die linke Seite und Ouro-Hereingabe zur Györ-Führung. Rapid reagierte prompt: Beim Gegenangriff fehlten Antiste (47.) nur Zentimeter, einen Cvetkovic-Kopfball (49.) wehrte Petras ab. Der Ausgleich von Wurmbrand aus spitzem Winkel kam dann nicht unverdient, zogen die Wiener doch nun die Fäden und waren in der gegnerischen Hälfte Dauergast.

Dennoch reichte das nicht, um ein ansehnliches Ergebnis aus Ungarn mitzunehmen. Gavric zog aus knapp 20 Metern aus halblinker Position mit rechts ab und traf genau ins Kreuzeck. In den Schlussminuten vermochte Rapid das Blatt nicht mehr zu wenden.

