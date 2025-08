Charlie Wurz hat in der Motorsportnachwuchsserie Formel 3 auf dem Hungaroring das Podest knapp verpasst.

Der 19-Jährige fuhr am Sonntag beim Erfolg seines als Gesamtsieger feststehenden Trident-Teamkollegen Rafael Câmara zu Rang vier. Im Sprint am Samstag war Wurz wie auch schon in Spa Dritter gewesen.

(APA) / Bild: GEPA