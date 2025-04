Wer zieht ins ÖFB-Cupfinale ein? So stimmt die Sky-Community ab

Austria Wien gegen LASK: So lautet zumindest laut Sky-Community das ÖFB-Cup-Finale am 1. Mai im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt. Das Duell der beiden österreichischen Traditionsvereine landet mit über der Hälfte der Stimmen (55%) klar auf dem ersten Platz.

Beide Vereine träumen vom großen Coup: Der LASK würde zum zweiten Mal nach 1964/65 den ÖFB-Cup gewinnen, die Austria könnte mit dem 28. Cupsieg ihre Vormachtstellung als alleiniger Rekordsieger zementieren. Dahinter folgt mit 29% der Stimmen das Endspiel zwischen (fast) Lokalmatador Wolfsberger AC und den Favoritnern. Ein „Finale daham“ wäre für die Wölfe der nächste große Meilenstein in der Klubgeschichte.

Wenig Zustimmung findet eine Finalbeteiligung für den TSV Hartberg. Zwar wäre es für die Oststeirer auch die erste Finalteilnahme in der Vereinshistorie, die beiden Konstellationen gegen den WAC und den LASK (jeweils 8%) landen aber mit Abstand auf den vorletzten und letzten Platz im Voting.

Foto: GEPA