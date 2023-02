Xavi: Lewandowski „hat Siegermentalität“ zu Barca gebracht

Trainer Xavi vom spanischen Fußball-Renommierklub FC Barcelona hat einmal mehr Torjäger Robert Lewandowski in den höchsten Tönen gelobt. „Lewandowski ist es von Bayern gewohnt, Titel zu gewinnen. Er hat uns die Siegermentalität gebracht, die einen Champion auszeichnet“, sagte Xavi vor dem Heimspiel am Sonntag (21.00 Uhr) gegen den FC Villarreal: „In seinem Kopf ist eine Niederlage keine Option.“

Barca hat zurzeit acht Zähler Vorsprung auf Rekordmeister und Erzrivale Real Madrid in der Tabelle von LaLiga. Der 34-jährige Lewandowski erzielte in dieser Saison in 26 Partien 23 Tore für die Katalanen. Da Real derzeit bei der Klub-WM in Marokko beschäftigt ist, kann Barca den Vorsprung auf die Königlichen an diesem Wochenende auf elf Zähler ausbauen.

(SID) / Bild: Imago