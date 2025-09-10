XXL-Sperre für Saunders nach Anti-Doping-Verstoß

Die US-Kugelstoßerin Raven Saunders ist wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln für 30 Monate gesperrt worden. Wie die Anti-Doping-Agentur USADA mitteilte, hielt die Olympia-Zweite 2021 binnen zwölf Monaten dreimal die Meldepflicht nicht ein. Saunders musste wegen Verstößen gegen die Meldepflicht bereits von August 2022 bis Februar 2024 eine 18-monatige Sperre absitzen, daher fiel die Strafe härter aus als üblich. Sie beginnt rückwirkend am 26. Dezember 2024.

Saunders hatte bei den Sommerspielen in Paris im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt, als sie mit einer schwarzen Maske und einer verspiegelten Sonnenbrille bei der Qualifikation antrat. Drei Jahre zuvor bei Olympia in Tokio trug sie während des Wettbewerbs eine Maske der Comicfigur Hulk. Die 29-Jährige wollte mit ihren extravaganten Outfits aber weniger auf sich selbst aufmerksam machen, sondern auf in der Gesellschaft unterdrückte Gruppen, zu denen sie sich selbst zählt: schwarze Menschen, Menschen mit psychischen Problemen und die LGBTQI+-Community.

(APA)/Beitragsbild: Imago