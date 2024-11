Yamal gewinnt Golden-Boy-Award

Lamine Yamal vom FC Barcelona ist als bester Jungprofi mit dem „Golden-Boy-Award“ 2024 ausgezeichnet worden.

Der spanische Teamspieler ist mit 17 Jahren und vier Monaten der jüngste Akteur, der die Auszeichnung, mit der die italienische Sportzeitung „Tuttosport“ den besten U21-Fußballer Europas ehrt, jemals erhalten hat. Yamal machte vor Real Madrids Arda Güler und Warren Zaire-Emery von Paris St. Germain das Rennen und trat in die Fußstapfen von Reals Jude Bellingham.

Gloukh geht leer aus

Yamal wurde im Sommer als jüngster Spieler aller Zeiten Europameister, zuletzt hatte er auch schon die „Kopa-Trophäe“ für den weltbesten U21-Spieler im Rahmen der Weltfußballer-Ehrung erhalten. Unter den 25 Nominierten, die es in die engere Auswahl schafften, war auch Salzburgs Oscar Gloukh.

Bei den Frauen ging die Auszeichnung an Barcelonas 18-jährige Vicky Lopez, die zuletzt auch beim 4:1-Erfolg der Katalaninnen in der Champions League in Wien gegen St. Pölten getroffen hat.

(APA)

Bild: Imago