Yamal in der Startelf? Spanien-Coach gibt Update

Superstar Lamine Yamal wird im zweiten WM-Gruppenspiel von Spanien gegen Saudi-Arabien am Sonntag (18 Uhr) aller Voraussicht nach erneut nicht von Beginn an auflaufen.

Nationaltrainer Luis de la Fuente äußerte sich auf einer Pressekonferenz im Teamquartier der Furia Roja eher zurückhaltend: „Wir müssen die Situation von Lamine Yamal mit Blick auf die Partie gegen Saudi-Arabien sorgfältig analysieren.“

Auf die Frage, ob der Offensivspieler des FC Barcelona zumindest für eine Halbzeit einsatzfähig sei, antwortete de la Fuente: „Ja, ungefähr in diesem Rahmen.“

Yamal kämpft ebenso wie Nico Williams noch mit den Folgen einer Verletzung am linken hinteren Oberschenkel, die er sich Ende April zugezogen hatte. Beim torlosen Auftaktspiel gegen Kap Verde kam der 18-Jährige lediglich zu einem Kurzeinsatz von 19 Minuten.