Yamal reist aus Spaniens Team ab

Barcelona-Star Lamine Yamal ist aufgrund muskulärer Probleme aus dem spanischen Fußball-Nationalteam abgereist und wird dem Europameister am Dienstag im Nations-League-Heimspiel gegen Serbien damit nicht zur Verfügung stehen.

Der 17-Jährige wurde beim 1:0 gegen Dänemark am Samstagabend im Finish ausgetauscht. Nach einer Untersuchung am Sonntag wurde entschieden, kein Risiko einzugehen, schrieb der spanische Verband in einer Mitteilung.

Spaniens Teamchef Luis de la Fuente hatte nach der Partie gegen Dänemark angemerkt, dass sich Yamal auch an eine harte Gangart der Gegner einstellen müsse. „Ich hatte einen Teamkollegen, der zu sagen pflegte: ‚Was erwartest du dir, Küsse?‘ Andere Mannschaften werden ihre Waffen, die im Rahmen der Regeln bleiben, nutzen.“

(APA/Reuters) / Artikelbild: Imago