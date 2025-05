Yamal winkt neuer Vertrag bei Barca

Der FC Barcelona will Lamine Yamal langfristig an sich binden. Einen neuen Fünfjahresvertrag kann der junge Superstar allerdings erst an seinem 18. Geburtstag unterschreiben. Am Abend ist er Barcas Hoffnungsträger im Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Inter Mailand.

Es lief die 24. Minute, als sich Lamine Yamal im Hinspiel gegen Inter Mailand (3:3) auf der rechten Seite im Zweikampf gegen Marcus Thuram den Ball erkämpfte, Henrikh Mkhitaryan stehen ließ, in den Strafraum zog und den Ball mit dem linken Fuß unhaltbar für Torwart Yann Sommer an den linken Innenpfosten und ins Netz zirkelte.

Traumtor für den FC Barcelona und ein Rekord für Yamal, der mit 17 Jahren und 291 Tagen Kylian Mbappe als jüngsten Torschützen in einem Champions-League-Halbfinale ablöste.

Yamal knackt Hunderter-Marke viel früher als Messi

Es war nicht Yamals einzige Bestmarke. An diesem denkwürdigen Abend wurde der Rechtsaußen zum jüngsten Spieler in der Geschichte Barcas, der 100 Pflichtspiele bestritten hat. Zur Einordnung: Lionel Messi war bereits Ende 19, als er die Hunderter-Marke knackte.

Barca will Yamal mit Fünfjahresvertrag ausstatten

Yamal ist auf dem besten Weg, in die Fußstapfen der Vereinslegende zu treten. Und selbst eine Klubikone zu werden. Barca will seinen jungen Superstar langfristig an sich binden.

In der Sendung La Posesion auf der Webseite der Zeitung Sport vor dem Halbfinal-Rückspiel in Mailand heute Abend (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X) wurde berichtet, dass Yamal einen neuen Vertrag über eine Laufzeit von fünf Jahren unterzeichnen soll.

„Der Verein hat die Absicht, den Wechsel in naher Zukunft offiziell bekannt zu geben“, sobald Yamal seinen 18. Geburtstag gefeiert hat. Das ist am 13. Juli der Fall. Sein derzeitiger Vertrag ist noch bis Ende Juni nächsten Jahres gültig. In Spanien dürfen Nachwuchsfußballer unter 18 Jahren Verträge über maximal drei Jahre abschließen.