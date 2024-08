Yates siegt bei Hitzeschlacht in der Sierra Nevada

Der Brite Adam Yates hat die Vuelta-Etappe durch die Sierra Nevada nach einem Husarenritt als Solist überlegen gewonnen.

In der Gesamtwertung führt vor dem ersten Ruhetag weiterhin klar der von Felix Gall auch am Sonntag wieder bravourös unterstützte Australier Ben O’Connor. Der am Vortag siegreiche Primoz Roglic kam bei erneut großer Hitze wie Gall zeitgleich mit dem Spitzenreiter ins Ziel und ist weiterhin Zweiter. Gall verbesserte sich um zwei Ränge an die achte Stelle.

Decathlon-Kapitän O’Connor hat nach dem neunten Teilstück von Motril nach Granada (178,5 km) 3:53 Minuten Vorsprung auf Red-Bull-Star Roglic. Neuer Dritter ist Richard Carapaz (EF/+4:32). Der als Etappenelfter angekommene Gall liegt bei seinem Vuelta-Debüt nun zeitgleich mit Yates fünffeinhalb Minuten zurück.

