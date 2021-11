Yeboah: „Gewartet, dass ich endlich aus dem Zimmer rauskomme“

via

via Sky Sport Austria

Kelvin Yeboah ist nach turbulenten Wochen wieder zurück in seiner gewohnten Form: Nach seiner Quarantäne in San Sebastian meldete sich der Offensivspieler zuletzt mit zwei Ligatreffern beim denkwürdigen 3:3 seines Vereins Sturm Graz zurück. Für Sky ließ er vor dem Duell gegen Austria Wien (JETZT live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) nochmals die einsamen Momente in Spanien Revue passieren.

„Es ging mir deswegen kurz schlecht, aber so ist das Leben. Körperlich fühlte ich mich ganz okay“, sagt der italienische U21-Teamspieler über den milden Verlauf seiner Erkrankung. Schwerwiegender wirkte allerdings die Isolation, während seine Mannschaftskollegen zurück nach Österreich reisen durften: „Ich habe dann nur auf den Moment gewartet, dass ich endlich aus dem Zimmer rauskomme.“

Umso größer war die Genugtuung des Grazer Stürmers bei der Aufholjagd gegen den LASK nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand: „Das war ein großartiges Match, wir hatten dieses großartige Comeback.“

4891 201 Kelvin Yeboah Position Angriff Verein SK Puntigamer Sturm Graz

(Red.)