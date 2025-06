Yildiz überragt: Juventus löst Achtelfinal-Ticket

Juventus Turin hat vorzeitig das Achtelfinale der Klub-WM erreicht. Der italienische Rekordmeister setzte sich am Sonntag in Philadelphia mit 4:1 (2:1) gegen Wydad AC aus Casablanca durch und fuhr den zweiten Sieg im zweiten Spiel ein. Zum Auftakt hatte das Team von Trainer Igor Tudor 5:0 gegen Al-Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gewonnen.

Im Lincoln Financial Field brachten ein Eigentor von Abdelmounaim Boutouil (6.) und ein Treffer des in Regensburg geborenen Türken Kenan Yildiz (16.) Juventus auf die Siegerstraße. Thembinkosi Lorch (25.) erzielte den Anschluss für Wydad AC, doch Yildiz (69.) und Dusan Vlahovic (90.+4/Foulelfmeter) sorgten für die Entscheidung. In Gruppe G peilt in der Nacht (3.00 Uhr) auch Manchester City den zweiten Sieg an. Die Engländer von Starcoach Pep Guardiola treffen auf Al-Ain.

(SID) / Foto: IMAGO