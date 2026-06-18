Yoane Wissa: Von der drohenden Erblindung zum WM-Helden

Yoane Wissa erzielte für DR Kongo den umjubelten Ausgleich gegen Portugal und avancierte damit zum Helden. Dabei hätte er vor ein paar Jahren fast sein Augenlicht verloren.

Wissa führte mit seinen Mitspielern einen wilden Jubeltanz auf, der gesamte Kader der Demokratischen Republik Kongo hüpfte im Takt und machte rhythmische Bewegungen mit den Armen. „Wir haben Tanzen auf dem Trainingsplatz trainiert. Wir sind immer am Tanzen“, sagte Wissa glückselig. Mit seinem Treffer zum 1:1 (1:1) gegen Portugal bescherte der Stürmer von Newcastle United seinem vom Ebola-Ausbruch erfassten Land sensationell den ersten WM-Punkt überhaupt.

Nach Gewalttat beinahe erblindet

Dabei wäre seine Karriere vor fünf Jahren fast auf dramatischste Art und Weise geendet – 2021 überlebte Wissa einen brutalen Angriff. Als er für den französischen Klub FC Lorient spielte, drang eine wohl unter Wahnvorstellungen leidende Frau in sein Haus ein und attackierte ihn mit Säure. Offenbar wollte sie die Tochter des Stürmers entführen. Wissa wurde bei dem Überfall schwer im Gesicht verletzt, er musste an den Augen notoperiert werden. Zwischenzeitlich soll sogar die Gefahr bestanden haben, dass er sein Augenlicht verliert. Doch die Ärzte konnten die Sehkraft retten und Wissa seine Karriere fortsetzen.

Diese nahm fortan so richtig Fahrt auf. Nach starken Jahren beim FC Brentford ließ sich Newcastle United den bulligen Angreifer mehr als 60 Millionen Euro kosten. Nach Verletzungssorgen zu Beginn ist er beim Premier-League-Klub inzwischen Stammspieler.

Auch sein Weg in die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo verlief nicht geradlinig. Wissa wurde im französischen Villeneuve-Saint-Georges geboren. Da er kongolesische Eltern hatte, schickte er als 16-Jähriger über das Soziale Netzwerk Facebook ein Anschreiben an den kongolesischen Fußballverband. Verbunden mit der damals noch sehr vagen Hoffnung, eines Tages für die Nationalmannschaft des Landes spielen zu Können.

Doch „Kovo“ (Glatzkopf), wie sie ihn in der Demokratischen Republik Kongo liebevoll nennen, blieb hartnäckig. „Die Wahrheit ist, ich bin nicht der talentierteste Spieler“, gab er einmal zu: „Was mich antreibt, ist, dass ich es liebe, hart zu arbeiten – und ich denke, ich mache meine Sache gar nicht so schlecht.“ Nach seinem Ausgleichstreffer wird dem wohl niemand widersprechen.