Young Violets sichern sich Stürmer-Talent

Die Young Violets angeln sich ein Stürmer-Talent: Lukas Haubenwaller wechselt vom SC Neusiedl/See nach Wien-Favoriten und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2026.

Der 19-jährige Stürmer erzielte für die Burgenländer im Herbst sechs Tore in der Regionalliga Ost (15 Spiele). 2021/22 war der Angreifer in Deutschland in der U19 von Drittligist SV Wehen Wiesbaden aktiv, davor war Haubenwaller in der Akademie der Admira. Ab sofort wird er für die Young Violets in der 2. Liga auf Torjagd gehen.

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner zum Transfer: „Lukas Haubenwaller ist ein robuster Stürmer-Typ und hat trotz seines jungen Alters bei Neusiedl schon im Erwachsenenfußball gezeigt, dass er sich durchsetzen kann und weiß, wo das Tor steht. Trotz des Interesses anderer Bundesligisten hat er sich für unseren Weg mit den Young Violets entschieden.“



Lukas Haubenwaller: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung hier bei den Young Violets. Die ersten Eindrücke sind sehr positiv und ich kann es kaum erwarten, die ersten Spiele zu absolvieren. Wir wollen gemeinsam den Klassenerhalt erreichen und dazu will ich bestmöglich beitragen. Zu Beginn möchte ich mich natürlich gut im Team und in der 2. Liga einfinden, für die Zukunft ist die Bundesliga mit der Austria auf jeden Fall mein großes Ziel.“

(Red., FK Austria Wien) / Bild: FK Austria Wien